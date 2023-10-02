Моуриньо: Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный и я вынужден согласится. Выиграть с Порту ЛЧ – это подвиг

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в эфире Sky Sport рассказал о скромности. "Особенный" порассуждал о роли эмпатии и честности в футболе.

"Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с "Порту" – это суперподвиг. Этот подвиг открыл мне все двери мира.

Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к тем, с кем работаешь. Быть эмпатичным – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.

Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет", – сказал тренер "Ромы".