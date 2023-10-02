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Моуриньо: Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный и я вынужден согласится. Выиграть с Порту ЛЧ – это подвиг

Италия
(1 голосов)

"Особенный" в своем стиле

Моуриньо: Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный и я вынужден согласится. Выиграть с Порту ЛЧ – это подвиг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в эфире Sky Sport рассказал о скромности. "Особенный" порассуждал о роли эмпатии и честности в футболе.

"Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с "Порту" – это суперподвиг. Этот подвиг открыл мне все двери мира.

Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к тем, с кем работаешь. Быть эмпатичным – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.

Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет", – сказал тренер "Ромы".

1-го октября "Рома" обыграла "Фрозиноне" (2:0), прервав неудачную серию в чемпионате, когда команда Жозе сыграла вничью с "Торино" (1:1) и разгромно уступила "Дженоа" (1:4).

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (3)
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Kaiso Vegas
02.10.2023 в 20:45
Того сезону не лише Порту здійснив подвиг, а й Монако (чи, краще сказати, списаний Реалом Морьєнтез), та Депортіво дуже здивував Але Моуріньйо тих часів дійсно феєрив: перемога у КУЄФА і відразу перемога у ЛЧ, де були страшні італійці (Мілан, Юве, Інтер) та не менш грізні МЮ, Реал, Ліверпуль
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Vantala (Kharkiv)
02.10.2023 в 20:40
с*ка, він скоро буде як леоненко, сидіти в пивбарі і всім розповідати, як він колись з порту був еге-гей, не те що всі інші.
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avatar
walcom (Киев)
02.10.2023 в 20:27
дубина, выиграть ЛЧ с Динамо - вот где подвиг
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