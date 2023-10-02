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Моуриньо: Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный и я вынужден согласится. Выиграть с Порту ЛЧ – это подвиг
"Особенный" в своем стиле
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в эфире Sky Sport рассказал о скромности. "Особенный" порассуждал о роли эмпатии и честности в футболе.
"Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с "Порту" – это суперподвиг. Этот подвиг открыл мне все двери мира.
Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к тем, с кем работаешь. Быть эмпатичным – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.
Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет", – сказал тренер "Ромы".
1-го октября "Рома" обыграла "Фрозиноне" (2:0), прервав неудачную серию в чемпионате, когда команда Жозе сыграла вничью с "Торино" (1:1) и разгромно уступила "Дженоа" (1:4).
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