От Балотелли через Дрогба к Бензема? Виктор Осимхен сбросил скандалы и готов к Реалу

Сегодня чемпион Италии "Наполи" принимает в Лиге Чемпионов мадридский "Реал". Принимает голодным после прошлогоднего четвертьфинала ЛЧ, которым в Неаполе остались недовольны. А также злым и мотивированным от критики из-за неудачного начала сезона. Зол и Виктор Осимхен из-за событий вокруг него. Главным образом - в TikTok. Но, похоже, он вовремя высвободился.

TikTokГейт

Итак, фициальный TikTok "Наполи" выпустил два видео. В одном из них сравнил Осимхена с кокосом (явно из-за его прически), а во втором визгливым голосом прокомментировал события в матче против "Болоньи", когда он выпрашивал пенальти, получил его и не реализовал. Истерично смеясь во время промаха. В ответ игрок удалил из своих соцсетей почти все фото в футболке "Наполи", а его агент угрожал подать в суд на клуб.

Виктор тогда даже не пожал руки партнерам по команде Диего Демме и Петру Зелински. Кстати, игрокам, которые уже практически ушли из команды летом и удивили тем, что в итоге остались.

Решили вмешаться и заработать себе политические очки и нигерийские политики и чиновники. Говоря о расизме. Посол Нигерии в Италии даже пожелал встретиться с итальянским министром иностранных дел.

Кстати, "кокосом" в африканском сленге оскорбительно называют темнокожего африканца, который пытается казаться белым, отказывается от своей культуры, от своего естества. Что, возможно, добавило ярости нигерийцу. Точно добавило официальное заявление клуба, в котором были пояснения о сущности TikToka и отрицание намерения оскорбить игрока. Но не было извинений.

Скептики увидели в этом, и особенно в - заявлении агента, продолжение саги о новом контракте. Нынешний истекает в 2025-ом году, и переговоры о новом уже идут около года. Причём болезненно, без продвижений. Проскакивали и нетерпеливые заявления игрока и его агента об упрямстве владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Это самое упрямство АДЛ и стремление торговаться за каждый евро отлично известны всей Европе. Он ведь даже требует от игроков предоставить все свои имиджевые права в распоряжение клуба. Что отпугивало немало звёзд. Даже, говорят, Криштиану Роналду, который был готов переехать в Неаполь из "Ювентуса".

В июне Де Лаурентис уже заявил, что переговоры о новом контракте почти завершены (успешно), и остались детали. Но с тех пор контракт лишь отдаляется. И, зная Аурелио, понимаешь, что он не позволит себе потерять деньги на игроке, которого купил за 70 миллионов евро. Возможно, он понял, что переговоры сорваны окончательно и теперь хочет подтолкнуть игрока к продаже уже в январе.

Тем более, что обидчивость и неуравновешенность Виктора хорошо известны, и такую его реакцию на такие видео было нетрудно предсказать.

Впрочем, для лучшего понимания ситуации следует пояснить, что TikTok - приложение для молодёжи, в котором многие позволяют себе лишнее. В том числе и футбольные клубы. "Аталанта" как-то смеялась над своим игроком Мартеном Де Рооном, когда тот получил удар в наиболее чувствительное для каждого мужчины место. Обыгрывая это с названием его страны, Нидерландов, или Нижних Земель.

Тот же "Наполи" этим летом сравнивал своего защитника Амира Ррахмани с капибарой, наибольшим грызуном на свете (весом даже до 90-та килограмм), поедающим собственные экскременты, и комментировал подписание Йенса Каюста словами: "Твое новое недомогание". Оба, кстати, даже и не почесались от таких видео.

Админа страницы клуба также спрашивали о выборе между Осимхеном и капибарой, и тот заявил, что выберет последнюю, поскольку она ещё не приносила ему Скудетто.

Этот админ вообще часто получает комменты, называющие его лучшим среди футбольных клубов. Что означает наиболее бешеным. Но получает и вопросы, а не уволят ли его за шутки вроде капибары и кокоса.

От Балотелли до Дрогба

Осимхен забил десять мячей на победном для Нигерии Чемпионате Мира-U17 в 2015-ом году и получил кучу призов и комплиментов. Но после этого к нему цеплялось что угодно. Он уже болел малярией. Затем, лечась от переломов в лице и болея коронавирусом, устраивал вечеринку в Нигерии. За что его жёстко критиковали в Италии. Изгонялся с тренировки "Наполи" за ссору с партнёром по команде.

В двух клубах он повреждал плечо, причем в "Вольфсбурге" из-за этого потерял более полугода. В "Наполи" так ломал кости в лице, что даже пришлось вставлять металлические пластины, и врачи сомневались, что он вернется в футбол. Потому он и начал играть с маской, которая также частично металлическая.

При переходе в немецкий клуб началась вражда двух групп членов его семьи во главе с дядей и братом. Обе называли себя его агентами и требовали комиссионные. А профессиональный агент, не член семьи, судился с "Наполи" из-за его перехода из "Лилля". Этот переход сейчас вообще под расследованием полиции и прокуратуры в Италии по подозрению в финансовых махинациях, и Де Лаурентиса уже пригласили на беседу в полицию.

В 2022-ом году Осимхен мог подытожить свою взрослую карьеру и жизнь до того момента знаменитой футболкой Марио Балотелли: "Why always me?"

Хотя думать он все же умеет. Выбрал немецкую лигу вначале, поскольку "там молодые игроки лучше развиваются". Когда понял, что не катит, быстро ушёл в аренду в Бельгию и также быстро на постоянной основе в "Лилль" - кузницу талантов. Там встретил Луиша Кампуша, воспитателя Килиана Мбаппе, Рафаэля Леау и многих других, и говорит, что обязан ему карьерой. Ну а затем пошёл не в Топ-клуб, а развиваться дальше в "Наполи".

Виктор постоянно напоминает, что из бедной семьи, что пережил непростое детство и потому всегда скромен и всегда хочет бороться. Говорит о ненависти, о ножах в спину, боли, слезах. "Многие не верили, что я выдержу даже два года в футболе. Смеялись надо мной, когда два бельгийских клуба отвергли меня".

"У меня сильный характер. Иначе я бы уже давно сдался и ушёл из футбола".

Джанфранко Дзола называет его "полным игроком", то есть умеющим все. Жозе Моуриньо заявил, что он на уровне Дидье Дрогба (кумира Виктора). Правда, призвал меньше симулировать в штрафной.

Он и вправду похож на Дрогба. Мощный, высокий, отлично играющий головой и вообще в одно касание. Даже держит рекорд Серии А по высоте прыжка при голе головой, побив достижение Криштиану Роналду. Защитник в начале детской карьеры, ныне он - настоящий бомбардир. Он достиг сотни голов в карьере за 197 матчей. Быстрее чем Дидье и даже чем Лионель Месси и Криштиану. Лишь Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе опередили его.

Но он делает больше. Помогает пасовать из глубины поля, постоянно бегает, бешено прессингует. Еще в сезоне 2019-20 превзошёл в Лиге 1 даже Мбаппе по числу спринтов со скоростью 35 км/час и более - семь. Причём бегает и в отборе. "В "Наполи" я - первая линия обороны. Я постоянно прессингую, бегаю за защитниками. Иначе Лучано Спаллетти сходит с ума".

Кроме того, у него великолепный удар и с дистанции, и с острого угла. Гол в ворота "Ромы" в предыдущем сезоне многим напомнил знаменитый гол Марко Ван Бастена в финале Евро-1988. И главное - он не боится пробовать какие угодно прорывы и удары.

Журналист Джанни Висналди называет Оси "блестящим сумасшедшим". Другие журналисты и партнёры по команде - "силой природы".

Он стал символом чемпионской команды, вернувшей Скудетто в Неаполь впервые со времен Диего Марадоны. Он, его прическа и его маска. Что заявил и Спаллетти. Тренер даже как-то сказал: "Сегодня мы все должны надеть маску Осимхена и вступить в бой". Его маски продаются в Неаполе с бешеной скоростью и особенно популярны среди детей, считающих его местным футбольным супергероем. Его муралы повсюду в городе.

Местная кондитерская создала шоколадный торт с его "прической" и "маской". Также создали подобную пиццу и даже мимозу в форме его прически. И этот креатив вряд ли остановится.

Наследник Бензема?

"Я счастлив в Неаполе. Никогда не видел города, который живёт так только для команды. Он изменил мою жизнь. Мой приезд сюда - моё самое правильное решение в жизни. Неаполитанцы дали мне столько любви, и я не позволю никому встать между нами. Их страсть всегда подпитывает мой огонь и побуждает играть с душой и сердцем".

Так что скандал затушен. Хотя бы на время. Тем более, что глава департамента медиа "Наполи" уже покинул свой пост.

Виктор уже начал концентрироваться на футболе. Забил в двух последних матчах после четырех "сухих", и "Наполи" победил в них с результатами 4:0 и 4:1. В прошлом остались поражение от "Лацио" дома и две унылые ничьи в лиге, после которых все начали заявлять, что чемпионский "Наполи" бесследно исчез, а дни нового главного тренера Руди Гарсии сочтены. Два этих разгрома - заявка на возвращение чемпиона.

В сущности, проблемы начались в Болонье, когда Оси не реализовал пенальти, а затем орал на Гарсию во время своей замены, желая, чтобы выпустил форварда вдобавок к нему, а не вместо. Теперь и этот конфликт вроде бы затушен. Тренер и игроки говорят, что Осимхен - тот же Осимхен и атмосфера та же, чемпионского сезона.

Сегодня он против "Реала". Который ищет наследника Карима Бензема. Осимхен после сезона с 26-ю голами в лиге и пятью в Лиге Чемпионов и даже в нынешнем, несмотря на все проблемы, забил уже пять в восьми матчах во всех турнирах. Его запас прочности огромен во всех смыслах. В 24 года он уже пережил немало и готов возглавить атаку "сливочных". Осталось доказать это в очных матчах.