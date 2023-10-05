Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду и Ювентус не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро. Клуб утверждает, что не подписывал с игроком никаких бумаг
Португалец настаивает на своей правоте
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду вечером закончились слушания в арбитражном суде ФИФА между "Ювентусом" и Криштиану Роналду. Стороны не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро задолженности по зарплате португальца.
Криштиану подал в суд на "Ювентус" из-за невыплаты этой суммы зарплаты, в то время как туринский клуб отрицает свою вину, утверждая, что не подписывал соглашений на указанную сумму с португальцем.
Все дело в истории с махинациями вокруг зарплат в "Ювентусе" во время ковида. Так клуб заключал соглашения с футболистами, по которым обязывался выплатить зарплату в полном объеме, тогда как официально сокращал оплату труда футболистам, чтобы вписываться в фэйр-плей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ситуацию усложняет то, что "Ювентус" приводит в пример ситуации, когда футболистам с подписанными соглашениями выплачивались зарплаты в полном объеме. Также утверждается, что при переходе в "Манчестер Юнайтед", португалец подписал с итальянским клубом отказ от любых непогашенных долгов.
Принятие окончательного решения по этому делу было отложено на 30 дней.
Популярное сейчас
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Не спешите их хоронить! Акценты зрителя на игре Антверпена с Шахтером
- ВСУ уничтожили 99 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- От Балотелли через Дрогба к Бензема? Виктор Осимхен сбросил скандалы и готов к Реалу
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО