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Роналду и Ювентус не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро. Клуб утверждает, что не подписывал с игроком никаких бумаг

Италия
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Португалец настаивает на своей правоте

Роналду и Ювентус не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро. Клуб утверждает, что не подписывал с игроком никаких бумаг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В среду вечером закончились слушания в арбитражном суде ФИФА между "Ювентусом" и Криштиану Роналду. Стороны не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро задолженности по зарплате португальца.

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Криштиану подал в суд на "Ювентус" из-за невыплаты этой суммы зарплаты, в то время как туринский клуб отрицает свою вину, утверждая, что не подписывал соглашений на указанную сумму с португальцем.

Все дело в истории с махинациями вокруг зарплат в "Ювентусе" во время ковида. Так клуб заключал соглашения с футболистами, по которым обязывался выплатить зарплату в полном объеме, тогда как официально сокращал оплату труда футболистам, чтобы вписываться в фэйр-плей.

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Ситуацию усложняет то, что "Ювентус" приводит в пример ситуации, когда футболистам с подписанными соглашениями выплачивались зарплаты в полном объеме. Также утверждается, что при переходе в "Манчестер Юнайтед", португалец подписал с итальянским клубом отказ от любых непогашенных долгов.

Принятие окончательного решения по этому делу было отложено на 30 дней.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
football-italia.net

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