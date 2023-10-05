Роналду и Ювентус не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро. Клуб утверждает, что не подписывал с игроком никаких бумаг

В среду вечером закончились слушания в арбитражном суде ФИФА между "Ювентусом" и Криштиану Роналду. Стороны не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро задолженности по зарплате португальца.

Читайте также Роналду хочет отсудить у Ювентуса 20 миллионов евро

Криштиану подал в суд на "Ювентус" из-за невыплаты этой суммы зарплаты, в то время как туринский клуб отрицает свою вину, утверждая, что не подписывал соглашений на указанную сумму с португальцем.

Все дело в истории с махинациями вокруг зарплат в "Ювентусе" во время ковида. Так клуб заключал соглашения с футболистами, по которым обязывался выплатить зарплату в полном объеме, тогда как официально сокращал оплату труда футболистам, чтобы вписываться в фэйр-плей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ситуацию усложняет то, что "Ювентус" приводит в пример ситуации, когда футболистам с подписанными соглашениями выплачивались зарплаты в полном объеме. Также утверждается, что при переходе в "Манчестер Юнайтед", португалец подписал с итальянским клубом отказ от любых непогашенных долгов.

Принятие окончательного решения по этому делу было отложено на 30 дней.