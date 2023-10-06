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И снова в ожиданиях Коваленко. Эмполи - Удинезе. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча
Эмполи - Удинезе: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images
В Серии А сегодня пройдут стартовые матчи восьмого тура. В одном из них "Эмполи" сыграет против "Удинезе". Нам здесь в очередной раз интересна персона Виктора Коваленко. Появится ли он на поле? Обязательно узнаем из видеотрансляции, запланированной на 19:30 на MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Серия А
"Эмполи" 19:30 "Удинезе"
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Емполі - УдінезеСмотреть трансляцию
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