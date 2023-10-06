И снова в ожиданиях Коваленко. Эмполи - Удинезе. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

В Серии А сегодня пройдут стартовые матчи восьмого тура. В одном из них "Эмполи" сыграет против "Удинезе". Нам здесь в очередной раз интересна персона Виктора Коваленко. Появится ли он на поле? Обязательно узнаем из видеотрансляции, запланированной на 19:30 на MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 2