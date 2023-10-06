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И снова в ожиданиях Коваленко. Эмполи - Удинезе. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Италия
(1 голосов)

Эмполи - Удинезе: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

И снова в ожиданиях Коваленко. Эмполи - Удинезе. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В Серии А сегодня пройдут стартовые матчи восьмого тура. В одном из них "Эмполи" сыграет против "Удинезе". Нам здесь в очередной раз интересна персона Виктора Коваленко. Появится ли он на поле? Обязательно узнаем из видеотрансляции, запланированной на 19:30 на MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А

"Эмполи" 19:30 "Удинезе"

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
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Трансляція матчу Емполі - Удінезе
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