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Наполи будет судиться с производителем игрушек, который делает маленьких Осимхенов
Cicciobello Bomber
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
"Наполи" собирается подать в суд на производителя игрушек Виктора Осимхена в клубной футболке. Об этом сообщает официальное заявление.
"Мы опровергаем любые сообщения итальянских СМИ о выпуске официальной детской игрушки "Cicciobello Bomber", вдохновленной Виктором Осимхеном в футболке "Наполи". Этот продукт не был сертифицирован клубом — будем решать этот вопрос в суде", – говорится в заявлении.
Напомним, что только недавно Осимхен собирался подавать на "Наполи" в суд из-за нескольких окорбительных тиктоков, опубликованных с официального аккаунта клуба.
???????????? Napoli official statement: “We’re denying any report on the Italian media about releasing kids toy ‘Cicciobello Bomber’ inspired by Victor Osimhen in Napoli shirt”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2023
“That product was not authorized by the club — we will settle this issue in court”. https://t.co/S5rCJTTco2 pic.twitter.com/g8RLYS9GxE
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