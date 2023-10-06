Наполи будет судиться с производителем игрушек, который делает маленьких Осимхенов

"Наполи" собирается подать в суд на производителя игрушек Виктора Осимхена в клубной футболке. Об этом сообщает официальное заявление.

"Мы опровергаем любые сообщения итальянских СМИ о выпуске официальной детской игрушки "Cicciobello Bomber", вдохновленной Виктором Осимхеном в футболке "Наполи". Этот продукт не был сертифицирован клубом — будем решать этот вопрос в суде", – говорится в заявлении.

Напомним, что только недавно Осимхен собирался подавать на "Наполи" в суд из-за нескольких окорбительных тиктоков, опубликованных с официального аккаунта клуба.