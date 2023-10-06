Серия А. Коваленко наконец-то на поле, ничья Эмполи в битве аутсайдеров

Серия А. Восьмой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Удинезе" 0:0

В шести из первых семи туров "Эмполи" не забивал и не набирал очков, установив антирекорд лиги всех времен после первых пяти. Правда, в шестом в прямой битве аутсайдеров переиграл "Салернитану" (1:0). В следующем домашнем матче против еще одного аутсайдера он хотел продолжить с победами. Но у "Удинезе" были свои планы.

Фриуланцы начали сезон плохо по своим меркам. Они привыкли быть крепким середняком, а теперь скатились к аутсайдерам. Еще не побеждали в нынешнем сезоне. Правда, в четырех, а точнее, уже в пяти матчах с реальными и потенциальными аутсайдерами сыграли вничью.

Первый тайм был равным и веселым. Несмотря на 59 процентов владения мячом "Эмполи", наиболее заметным на поле был гость Самарджич, нанеся четыре удара по воротам. Он должен был попадать из центра штрафной в концовке тайма. Отвечали Марин и Бальданци, и вратарь Сильвестри совершил непростые сейвы. В еще одном случае ему помог защитник Камара, предотвратив удар в упор.

Второй тайм был гораздо более слабым, скучным. Команды не могли найти ритм первого. Пенальти в ворота гостей в итоге отменили. А вратарь хозяев Бериша вытащил удар Саксесса. Лишь в концовке "Эмполи" устроил штурм. Но Канчелльери из центра штрафной и Камбиаги чуть дальше замкнули отличные комбинации неточно.

Виктор Коваленко наконец-то появился на поле. На 81-ой минуте. Впервые с третьего сентября и во второй раз за новый клуб. Играл правого из трех опорников. Момент Канчелльери состоялся после его паса слета в одно касание на фланге и прострела Гьяси. Также подал два угловых, но вышло низом, и мячи выбили соперники.

"Эмполи" остается в зоне вылета и лишь с одним забитым мячом с начала сезона. "Удинезе" прямо над ней, на 17-ом месте.