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Дерби делла Моле. Ювентус - Торино: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мудрик намерен продлить голевую серию – смотреть прямую трансляцию
Twitter JuventusFC
"Торино" забивал в пяти последних дерби на "Алльянц" в лиге и в восьми из девяти последних. Туринское дерби между "Ювентусом" и "Торино" обещает быть интересным.
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Чемпионат Италии, восьмой тур
7 октября 2023. Турин, "Альянц Арена"
"Ювентус" 19:00 "Торино"
Телетрансляція – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Ювентус - ТоріноСмотреть трансляцию
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