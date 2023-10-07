Дерби делла Моле. Ювентус - Торино: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Торино" забивал в пяти последних дерби на "Алльянц" в лиге и в восьми из девяти последних. Туринское дерби между "Ювентусом" и "Торино" обещает быть интересным.

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Чемпионат Италии, восьмой тур

7 октября 2023. Турин, "Альянц Арена"

"Ювентус" 19:00 "Торино"

Телетрансляція – Megogo Футбол 2