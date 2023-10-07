Шанс Малиновского. Дженоа - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Милан" выиграл шесть из семи матчей в Серии А, но в субботу его серия будет проверена крепким "Дженоа"

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Чемпионат Италии, восьмой тур

7 октября 2023. Генуя, "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" 21:45 "Милан"

Телетрансляція – Megogo Футбол 1