Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шанс Малиновского. Дженоа - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной шанс Малиновского отметиться голевым действием – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" выиграл шесть из семи матчей в Серии А, но в субботу его серия будет проверена крепким "Дженоа"
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Чемпионат Италии, восьмой тур
7 октября 2023. Генуя, "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" 21:45 "Милан"
Телетрансляція – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Дженоа - МіланСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли. Бензема мог спасти команду, но вмешался VAR
- Ночью Одесская область была атакована сверхзвуковыми ракетами Оникс
- Силы обороны уничтожили за сутки 610 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Роналду и Ювентус не пришли к согласию по выплате 19 миллионов евро. Клуб утверждает, что не подписывал с игроком никаких бумаг
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн