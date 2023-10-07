Серия А. Ожидаемый сюрприз Болоньи в гостях против Интера

Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 2:2

Голы: Ачерби 11, Лаутаро Мартинес 13 - Орсолини 19 (пен.), Зиркзее 52

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Куадрадо 55), Чалханоглу (Асслани 83), Барелла, Мхитарян (Фраттези 77), Димарко (Аугусто 55), Тюрам (Алексис Санчес 55), Лаутаро Мартинес

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Корацца 83), Беукема, Калафиори, Ликояннис, Фройлер, Эбишер, Орсолини (Эль Аззузи 83), Фергюсон, Ндой (Салемакерс 77), Зиркзее (Ван Хойдонк 78)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 58, А. Бастони 90+1 - Ндой 33, Беукема 90+2, Фергюсон 90+3

Главный арбитр: Марко Гвида

Предыдущие два очных матча в Милане "Интер" выиграл у "Болоньи" со счетом 6:1. Совпадение? Несомненно! "Россоблу" - сильная команда, особенно с Тьяго Моттой, дома дважды отомстили за 6:1 победами. В нынешнем сезоне уже успели сыграть вничью с "Наполи" и "Ювентусом", причем с последним - в гостях. Еще и не пропускали в предыдущих четырех турах, в том числе от неаполитанцев. Они точно были сложным соперником.

Усложняла ситуацию для фаворита и его усталость после матча Лиги Чемпионов во вторник против "Бенфики". Симоне Индзаги даже удивил сегодня, отказавшись от привычной ротации. И тот же состав ожидаемо выглядел уставшим. Кроме того, "нерадзурри" в последний месяц выглядели неровно, постоянно засыпая на целые таймы. То первый, то второй. Сегодня заснули во втором, да и частично в первом.

Начали они как раз блестяще. Заставив оборону "Болоньи" нетипично для себя провалиться. Причем еще и начали гости. Фергюсон пробил немного неточно с линии штрафной. Чалханоглу ответил навесом с углового, а центральный защитник Ачерби замкнул головой. Вскоре Лаутаро Мартинес метров с 30-ти влепил под перекладину. Аргентинец забил свой десятый гол в первых восьми турах, чего за "Интер" никто не делал 64 года.

Впрочем, вскоре Лаутаро испортил. Во время штрафного он слишком рьяно придержал Фергюсона. Таких придержек в каждом матче много, но эту арбитр решил заметить. Затем Фергюсон замыкал штрафной головой, заставляя Зоммера тащить, Скорупски тащил прямой штрафной Димарко. Мхитарян бежал к воротам, но столкнулся с... Чалханоглу. А в целом ударов по воротам и скорости сильно не хватало. 5:5 по ударам в тайме.

Второй тайм уже "Болонья" начала мощно. Фергюсон отдал длинный пас, Зиркзее принял, подождал и с 17-ти метров положил в ближний угол. Зоммер даже не прыгал. После чего игра окончательно и бесповоротно перешла к воротам Скорупски. Отрезок после 2:2 "Интер" выиграл по ударам по воротам со счетом 9:1. Тем не менее, выглядел заторможенным, сильно уставшим и не очень напрягал соперника.

Алексис Санчес замкнул "кросс" из офсайда, Ачерби не попал головой в упор. Лаутаро чуть-чуть не попал из-за пределов штрафной. Куадрадо бил, а Алексис Санчес добивал с отскока (Скорупски отбил). Слишком мало. "Болонья" еще и проснулась в добавленное время. Эль Аззузи пробивал с острого угла, Зоммер отбил ногой.

С начала сезона "Интер" терял очки в лиге лишь дома и лишь против крепких середняков. "Сассуоло", "Болоньи". Та же болезнь, что и в предыдущих двух сезонах с Индзаги. Он не побеждает "россоблу" в четвертом из восьми последних очных матчей (кстати, ничья первая в очных за 11 матчах). "Болонья" против всех не проигрывает в последних семи и на всех полях, и в гостях. Так что этот сюрприз закономерен, ожидаем.

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