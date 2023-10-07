Ждем Малиновского. Дженоа – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура чемпионата Италии

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура Серии А между итальянскими "Дженоа" и "Миланом".

Команда Руслана Малиновского идет на 14-й позиции в турнирной таблице, в эти выходные она принимает у себя дома второй коллектив итальянского первенства, а именно "Милан". Выйдет ли Руслан в старте? Получится ли у "Дженоа" отобрать очки у фаворита? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский