После матча Лиги Европы против "Серветта" наставник "Ромы" Жозе Моуринью на флешинтервью позвал к себе 19-летнего Франческо Д'Алессио, который дебютировал за клуб. После чего наставник рассказал историю об игроке:

"Позвольте мне рассказать вам одну историю. Это было летом, когда школы еще не открылись. Мы тренировались, а за пределами тренировочной базы кричали дети, они хотели зайти и посмотреть на тренировку.

Франческо Д'Алессио был в то время со мной и сказал: "Я тоже вот так стоял на улице, когда мне было 7, 8, 9 лет. Я был одним из тех ребятишек, которые кричали. Но ни один тренер не открыл ворота".

Как я счастлив, что открыл ворота и впустил тех детей. Посмотрите, сегодня Д'Алессио сыграл в матче Лиги Европы за Рому, перед 50-60 тысячами людей на Стадио Олимпико. За него пришли болеть его мама, папа и сестра".