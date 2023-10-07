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Жозе Моуриньо рассказал историю о дебюте Д'Алессио за Рому
19-летний футболист вышел на 76-й минуте в матче Лиги Европы
Фото: пресслужби ФК "Рома"
После матча Лиги Европы против "Серветта" наставник "Ромы" Жозе Моуринью на флешинтервью позвал к себе 19-летнего Франческо Д'Алессио, который дебютировал за клуб. После чего наставник рассказал историю об игроке:
"Позвольте мне рассказать вам одну историю. Это было летом, когда школы еще не открылись. Мы тренировались, а за пределами тренировочной базы кричали дети, они хотели зайти и посмотреть на тренировку.
Франческо Д'Алессио был в то время со мной и сказал: "Я тоже вот так стоял на улице, когда мне было 7, 8, 9 лет. Я был одним из тех ребятишек, которые кричали. Но ни один тренер не открыл ворота".
Как я счастлив, что открыл ворота и впустил тех детей. Посмотрите, сегодня Д'Алессио сыграл в матче Лиги Европы за Рому, перед 50-60 тысячами людей на Стадио Олимпико. За него пришли болеть его мама, папа и сестра".
В конце интервью португалец добавил: "Я больше ничего не хочу говорить. Хорошая работа, парень!".
????️ José Mourinho su Francesco D’Alessio al termine di #RomaServette ????#ASRoma #UEL pic.twitter.com/S1VJFz1oXk— AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2023
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