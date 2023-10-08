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Де Дзерби против Клоппа. Брайтон – Ливерпуль. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча
Битва за шесть очков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" и "Ливерпуль" после баталий в Лиге Европы встретятся в очень важном матче. Борьба за зону Лиги чемпионов набирает обороты. Эти две команды как раз являются представителями сильнейшей когорты чемпионата, так что это будет битва за шесть очков. Интерес поединку добавляет дуэль эмоциональных тренеров: итальянец Роберто Де Дзерби против немца Юргена Клоппа.
Английская Премьер-лига, восьмой тур
8 октября, 16:00
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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