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Де Дзерби против Клоппа. Брайтон – Ливерпуль. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча

Италия
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Битва за шесть очков

Де Дзерби против Клоппа. Брайтон – Ливерпуль. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" и "Ливерпуль" после баталий в Лиге Европы встретятся в очень важном матче. Борьба за зону Лиги чемпионов набирает обороты. Эти две команды как раз являются представителями сильнейшей когорты чемпионата, так что это будет битва за шесть очков. Интерес поединку добавляет дуэль эмоциональных тренеров: итальянец Роберто Де Дзерби против немца Юргена Клоппа.

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Английская Премьер-лига, восьмой тур

8 октября, 16:00

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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Трансляція матчу Брайтон - Ліверпуль
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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби смотреть футбол онлайн
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