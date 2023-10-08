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Ханс Дитер Флик – главный претендент на должность главного тренера Ромы
Грядет ли увольнения Жозе Моуриньо
Как сообщает Corriere dello Sport, если Моуриньо уволят, на его замену придет Ханс-Дитер Флик.
По информации источника, президента "Ромы" Дэна Фридкина не устраивают результаты команды, которые она демонстрирует под руководством Жозе Моуриньо. Однако, футболисты «волков» полностью доверяют Моуриньо и не хотят, чтобы он покидал команду. Но президенту "Ромы" симпатизируют больше тренерские навыки Флика чем португальца.
Ранее в СМИ появилась информация, что португальский тренер будет уволен, если покажет неудовлетворительный результат в предстоящем матче с "Кальяри". Эта встреча состоится сегодня, 8 октября, в 19:00.
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