Ханс Дитер Флик – главный претендент на должность главного тренера Ромы

Как сообщает Corriere dello Sport, если Моуриньо уволят, на его замену придет Ханс-Дитер Флик.

По информации источника, президента "Ромы" Дэна Фридкина не устраивают результаты команды, которые она демонстрирует под руководством Жозе Моуриньо. Однако, футболисты «волков» полностью доверяют Моуриньо и не хотят, чтобы он покидал команду. Но президенту "Ромы" симпатизируют больше тренерские навыки Флика чем португальца.

Ранее в СМИ появилась информация, что португальский тренер будет уволен, если покажет неудовлетворительный результат в предстоящем матче с "Кальяри". Эта встреча состоится сегодня, 8 октября, в 19:00.