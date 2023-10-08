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Серия А. Монца уже седьмая, а Салернитана застряла в зоне вылета

Италия
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Уверенная победа хозяев

Серия А. Монца уже седьмая, а Салернитана застряла в зоне вылета

Фото: LaPresse

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Восьмой тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Салернитана" 3:0

Голы: Кольпани 9, Виньято 19, Пессина 82 (пен.)

"Монца" уже начала побаиваться синдрома второго сезона. Ведь начала свой второй сезон в Серии А лишь одной победой в шести турах. И все же речь о приличной команде. Она уже доказала это в седьмом туре, когда победила в гостях "Сассуоло" - победителя "Интера" и "Ювентуса". А теперь подтвердила против команды из зоны вылета. Вот "Салернитана" и вправду должна беспокоиться после одного очка в шести последних турах.

Хозяева начали мощно. Кольпани прорвался из центра поля и четко завершил. Виньято принял заброс от Гальярдини и сделал счет 2:0. После чего уже можно было отдыхать, замедлить темп и сохранять преимущество. При этом иногда довольно сильно напрягая Очоа.

Вдруг после 70-ой минуты "Салернитана" создала три супермомента. Вратарь "Монцы" Ди Грегорио дважды спас от ударов Диа и перевел удар Кандревы в стойку. Но именно тогда Пирола сыграл рукой в своей штрафной, привезя пенальти.

"Монца" на седьмом месте, "Салернитана" - на 19-ом.

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В статье: Серия А Салернитана (Салерно) Монца
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