Серия А. Лацио - Аталанта 3:2. Дуэль Сарри и Гасперини вновь не разочаровала

Серия А. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта" 3:2

Голы: Де Кетеларе 5 (автогол), Кастельянос 11, Весино 83 - Эдерсон 33, Колашинац 63

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла (Катальди 77), Гендузи (Камада 64), Луис Альберто (Весино 56), Фелипе Андерсон (Исаксен 77), Кастельянос, Дзакканьи (Педро 56)

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста (Холм 81), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Баккер 81), Пашалич (Коопмейнерс 46), Скамакка (Лукман 60), Де Кетеларе (Муриэль 70)

Предупреждения: Весино 84 - Руджери 79

Главный арбитр: Даниэле Орсато

С тех пор, как Джан Пьеро Гасперини работает в "Аталанте", его встречи с командами Маурицио Сарри почти всегда ярки, веселы, драматичны. Правда, голы залетают далеко не всегда. В последних трех мы увидели 0:0 и гостевой 2:0 от каждого тренера с тактическим нокаутом сопернику. Но сегодня вернулась равная и яркая игра. Даже был установлен рекорд по голам в их очных встречах.

Сарри победа была нужнее. В случае поражения сегодня "Лацио" оформил бы свое худшее начало сезона с 1994-го года. Он страшно нервничает, тренер ссорится с президентом и рычит на журналистов, УЕФА, ФИФА и Федерацию. Сегодня он в итоге был удален. Но его команда высокого уровня, уже побеждала "Наполи" в Неаполе и "Селтик" в Глазго (в среду) и уж точно не должна находиться на 16-ом месте в лиге.

"Лацио" играл на день раньше, чем "Аталанта" в Лиссабоне, где также победила со счетом 2:1 (местный "Спортинг" в Лиге Европы). Его запасные здоровее и в лучшей форме. Сегодня вылетел капитан Чиро Иммобиле, СМИ ставили на его место в центре атаки кого-то из вингеров. Но Сарри заявил, что это было бы оскорблением для нового форварда Кастельяноса. И получил от него гол и ассист.

"Блучеркьяти" начали ураганно. В первые 24 минуты не позволили сопернику ни одного удара по воротам. Сами же создали четыре момента. Угловой Де Кетеларе в бардаке срезал в собственные ворота. Дзакканьи из центра поля послал Фелипе Андерсона в прорыва справа, и тот выложил в штрафную Кастельяносу под первый гол за новый клуб. Штрафной Луиса Альберто срикошетил, Муссо еле отбил и заблокировал добивание Казале. Гендузи мощным ударом попал в стойку.

Затем они уж слишком успокоились и вернули "нерадзурри" в игру. Пашалич замыкал головой чуть неточно. Эдерсон с навесом Руджери справился гораздо лучше и сократил отставание в счете. А в начале второго тайма Проведель спас от Де Кетеларе и не смог спасти от Колашинаца. Вновь угловой, Руджери разыграл, Коопмейнерс подал на голову.

А затем вновь сыграли замены Сарри. Замены как перед началом матча, так и по ходу. Педро оживил игру и сдвинул ее к воротам Муссо. А Весино, забивший и "Селтику" в среду, получил заброс от Кастельяноса и элегантно слета положил мяч в ворота.

"Аталанта" не пропускала в четырех из пяти предыдущих матчей лиги и Лиги Европы. Выиграла два предыдущих гостевых матча. Но сегодня вернулась в август-середину сентября, когда получила 2:3 во Флоренции и 1:2 в Фрозиноне. Она не может позволить себе такую нестабильность. А "Лацио" победил в матче, в котором ему нельзя было терять очки и начинает подъем ближе к ней и к Топ-4. Где ему и место.