Воскресший Лукаку. Кальяри - Рома 1:4. Обзор матча и видео голов

Похоже все же Моуринью остается руководить "Ромой". "Волки" уверенно победили оппонентов, а Лукаку отметился дублем. У новичка уже 7 голов в 8-и матчах чемпионата.

"Кальяри" не могут победить в этом сезоне. Команда идет на последнем месте. Подопечные Особого также показали не лучший старт. Сейчас они 10-е.

Сообщалось, что Жозе может покинуть клуб, в случае сегодняшнего поражения.

Серия А. Восьмой тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Рома" 1:4

Голы: Нандес 87 (пен.) - Ауар 19, Лукаку 20, 59, Белотти 51