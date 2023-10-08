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Воскресший Лукаку. Кальяри - Рома 1:4. Обзор матча и видео голов

Италия
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Кальяри - Рома ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Воскресший Лукаку. Кальяри - Рома 1:4. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Рома"

Новина українською

Похоже все же Моуринью остается руководить "Ромой". "Волки" уверенно победили оппонентов, а Лукаку отметился дублем. У новичка уже 7 голов в 8-и матчах чемпионата.

"Кальяри" не могут победить в этом сезоне. Команда идет на последнем месте. Подопечные Особого также показали не лучший старт. Сейчас они 10-е.

Сообщалось, что Жозе может покинуть клуб, в случае сегодняшнего поражения.

Серия А. Восьмой тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Рома" 1:4

Голы: Нандес 87 (пен.) - Ауар 19, Лукаку 20, 59, Белотти 51

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В статье: Рома (Рим) Кальяри
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