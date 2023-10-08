Серия А. Наполи - Фиорентина 1:3. Как в 2018-ом и дважды в 2022-ом

Cерия А. Восьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина" 1:3

Голы: Осимхен 45+4 (пен.) - Брекало 7, Бонавентура 63, Н. Гонсалес 90+3

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера, Ангисса (Распадори 32), Лоботка (Линдстрем 77), Зелински (Гаэтано 77), Политано (Каюст 57), Осимхен (Симеоне 77), Кварацхелия

"Фиорентина": Терраччьяно, Кайоде (Раньери 83), Миленкович, Кварта, Паризи, Артур (Инфантино 83), Данкан (Мандрагора 83), Бонавентура, Иконе (Комуццо 88), Нзола, Брекало (Н. Гонсалес 73)

Предупреждения: Симеоне 90+1, Каюст 90+4 - Терраччьяно 45+3, Кварта 69, Бонавентура 70, Раньери 89

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

В 2018-ом году "Фиорентина" разгромила "Наполи" и сорвала его поход за Скудетто. В 2022-ом победила его в Неаполе и сорвала еще один такой. В том же году победила в том же городе и в Кубке со счетом 5:2. В сезоне 2022/23, правда, неаполитанцы сменили фазу, свели очные матчи к скуке, добыли 1:0 дома и 0:0 в гостях. Возможно, благодаря такой смене фазы наконец-то и взяли Скудетто. Но теперь все вновь высвободилось.

Чемпион вроде бы уже вышел из кризиса начала сезона. Добыл 4:0 и 4:1 подряд, затем уступил дома "Реалу" в Лиге Чемпионов (2:3), но Руди Гарсия был очень доволен игрой на равных с таким соперником. А финалист Кубка играл на день позже и еле спас ничью дома с "Ференцварошем" в Лиге Конференций на 93-ей минуте. Но Винченцо Итальяно заявлял, что никаких алиби не ищет, и его команда сегодня выйдет играть на максимуме.

Она и играла на максимуме. По крайней мере, на максимальных скоростях. Играла на таких и команда Гарсии. Темп игры в целом был сумасшедшим. Возможно, из-за этого и не хватало качества, ведь опасных моментов и ударов по воротам вообще по такой игре должно было быть явно больше. Ударов набралось "лишь" 28. Тем не менее, по духу игры, атмосфере, в том числе и от болельщиков, получилось замечательно.

Начал Политано выводом Ди Лоренцо на угол вратарской. Тот не попал. Гости ответили своим подключением защитника в позиционную атаку. И даже центрального. Кварта делает такое в последних матчах, забил так "Аталанте". На этот раз он замкнул в стойку, но мяч отскочил в сторону, и Брекало сумел пробить между ногами Мерета. 0:1. "Наполи" очень быстро затолкал мяч в ворота после жуткого бардака, но там был офсайд.

Далее игра на встречных курсах не приводила к моментам, "Фиорентина" чувствовала себя весьма уверенно и комбинировала даже интереснее соперника. Но привезла в раздевалку. Защитник сбрасывал мяч вратарю, Осимхен выскочил из-за спины, Терраччьяно врезался в него. Оси сам решил пробить и доказал, что забыл о скандале в Болонье и ТикТоках. Хотя и бил без разбега, но сильно и на достаточной высоте.

Второй тайм начался в таком же. Бонавентура отправил Нзолу в прорыв, тот подождал Иконе, а последний с угла вратарской попал в стойку. Оборона гостей вновь привезла, но на этот раз Терраччьяно подождал удара Осимхена и отбил его. Иконе низом чуть не попал. А заброс Артура Данкан принял плохо, но от Оливеры мяч срикошетил к Бонавентуре, и тот метров с 11-ти положил четко.

Четвертый гол Джакомо в сезоне при двух ассистах. В 34 года он переживает уже третью молодость и даже вернулся в сборную. Сегодня в очередной раз доказал, что достоин.

"Наполи" вроде бы был должен организовать штурм. Старался. Но обычно не получалось. А в отрезки давления он попадал в защитников либо бил выше ворот. Чемпион совершенно не казался близким к голу. В добавленное время он еще и пропустил. Контратака по левому флангу, Паризи простреливает, и вышедший на замену Гонсалес легко замыкает. Его пятый гол в сезоне в лиге.

Победа более собранной, более подготовленной и организованной команды. Итальяно еще и угадал кадрово. Далеко не факт, что многие поставили бы на этот матч в стартовый состав Брекало, но он поставил. Иконе не был готов на сто процентов, но также получил место в "старте" и отыграл очень хорошо. Гонсалесу, лидеру команды, предоставили отдых, и он в итоге свое сделал на замене.

А Гарсия? Травмированного Ангиссу он решил поменять на форварда. Через 25 минут поменял вингера на опорника. Затем - опорника на вингера. Еще и убрал с поля Осимхена. Его "Наполи" в целом не выглядит достаточно собранным, достаточно сильным. Потому и многие болельщики не верят в него. 4:0 и 4:1 оказались обманчивыми. Не удивляет, что финальный свисток сегодня его фаны встретили оглушительным свистом.

Теперь он уступил четвертое место "Фиорентине", а от первого отстает уже на семь очков.