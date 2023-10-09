Гвардиола на вопрос о работе в Ювентусе: Очень нравится Италия, часто туда езжу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов о работе в итальянском "Ювентусе". Специалист сказал, что с ним ещё никогда не связывались.

"Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня. Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуск", – сказал Гвардиола.

Стоит отметить, что Гвардиолу регулярно спрашивают о работе в Италии. Менеджер уже тренировал в Испании, Германии и Англии и везде добивался успеха.

Напомним, что Пеп пришел в "Манчестер Сити" в 2016-м после 3-х лет работы в "Баварии".