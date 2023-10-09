  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гвардиола на вопрос о работе в Ювентусе: Очень нравится Италия, часто туда езжу
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола на вопрос о работе в Ювентусе: Очень нравится Италия, часто туда езжу

Италия
(1 голосов)

Уже классический вопрос для Гвардиолы

Гвардиола на вопрос о работе в Ювентусе: Очень нравится Италия, часто туда езжу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов о работе в итальянском "Ювентусе". Специалист сказал, что с ним ещё никогда не связывались.

"Они никогда не связывались со мной. В Италии очень хорошая кухня.

Стал бы я их тренировать? Мне очень нравится Италия, я часто приезжаю туда во время отпуск", – сказал Гвардиола.

Стоит отметить, что Гвардиолу регулярно спрашивают о работе в Италии. Менеджер уже тренировал в Испании, Германии и Англии и везде добивался успеха.

Напомним, что Пеп пришел в "Манчестер Сити" в 2016-м после 3-х лет работы в "Баварии".

По теме
yellow-arrow
Малиновский - один из самых высокооплачиваемых игроков Дженоа. Источник назвал сумму
yellow-arrow
Ювентус перестал выплачивать Погба гонорар в полном объеме. Француз будет получать минимальную зарплату
yellow-arrow
Наполи может уволить Гарсию. Клуб провел встречу с трененром
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде