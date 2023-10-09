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Конте – главный претендент на смену Гарсии в Наполи
Альтернатива – Тудор
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Антонио Конте может возглавить "Наполи", в случае увольнения Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис давно хочет пригласить специалиста в клуб.
Сообщается, что только на Конте, среди главных тренеров, Де Лаурентис готов тратить большые деньги.
Альтернативный вариант – Игор Тудор, который покинул "Марсель" этим летом.
При этом отметим, что руководство пока не планирует отставку Руди Гарсии, а только думает о ней. Поражение от "Фиорентины" (1:3) стало тревожным звоночком, но в клубе есть запас терпения и все рассчитывают, что главный тренер улучшит свои результаты.
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