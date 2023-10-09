Конте – главный претендент на смену Гарсии в Наполи

Антонио Конте может возглавить "Наполи", в случае увольнения Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис давно хочет пригласить специалиста в клуб.

Сообщается, что только на Конте, среди главных тренеров, Де Лаурентис готов тратить большые деньги.

Альтернативный вариант – Игор Тудор, который покинул "Марсель" этим летом.

При этом отметим, что руководство пока не планирует отставку Руди Гарсии, а только думает о ней. Поражение от "Фиорентины" (1:3) стало тревожным звоночком, но в клубе есть запас терпения и все рассчитывают, что главный тренер улучшит свои результаты.