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Конте – главный претендент на смену Гарсии в Наполи

Италия
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Альтернатива – Тудор

Конте – главный претендент на смену Гарсии в Наполи

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Антонио Конте может возглавить "Наполи", в случае увольнения Руди Гарсии. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис давно хочет пригласить специалиста в клуб.

Сообщается, что только на Конте, среди главных тренеров, Де Лаурентис готов тратить большые деньги.

Альтернативный вариант – Игор Тудор, который покинул "Марсель" этим летом.

При этом отметим, что руководство пока не планирует отставку Руди Гарсии, а только думает о ней. Поражение от "Фиорентины" (1:3) стало тревожным звоночком, но в клубе есть запас терпения и все рассчитывают, что главный тренер улучшит свои результаты.

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В статье: Руди Гарсия Антонио Конте Наполи
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Источник:
sport.sky.it

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