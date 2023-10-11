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Полузащитника Ювентуса и сборной Италии подозревают в нелегальных ставках
Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках
Getty Images
Полузащитник "Ювентуса" и игрок сборной Италии Николо Фаджоли якобы делал ставки на нелегальных платформах. Полиция вышла на след футболиста в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, ведущих деятельность в интернете, - сообщает La Gazzetta dello Sport.
В Италии спортсмены могут делать ставки, но только не на свою дисциплину. Также запрещено ставить на нелегальных платформах.
Сейчас следователи пытаются выяснить, действительно ли Фаджоли делал ставки и, главное, на что именно.
За возможное нарушение статьи 24 спортивного кодекса 22-летнему игроку грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.
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