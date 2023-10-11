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Конте опроверг слухи о возможной работе в Наполи. Он хочет отдохнуть от работы
Назначат Тудора?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У "Наполи", похоже, не получится назначить Антонио Конте главным тренером. Итальянский специалист опроверг информацию о возможном назначении в клуб.
"Я слышу настойчивые слухи, связывающие меня с большими клубами. Но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться временем с семьей", – написал Конте.
Конте не имеет сомнений в проекте "Наполи" или клубе как таком, все причины исключительно личные. Антонио нужно больше времени, чтобы отдохнуть от стресса связанной с работой.
Итальянский менеджер покинул "Тоттенхэм" в марте 2023-го. Это был последний клуб специалиста.
Ранее сообщалось, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с Конте, а Руди Гарсия на волоске от увольнения.
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