  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте опроверг слухи о возможной работе в Наполи. Он хочет отдохнуть от работы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте опроверг слухи о возможной работе в Наполи. Он хочет отдохнуть от работы

Италия
(1 голосов)

Назначат Тудора?

Конте опроверг слухи о возможной работе в Наполи. Он хочет отдохнуть от работы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Наполи", похоже, не получится назначить Антонио Конте главным тренером. Итальянский специалист опроверг информацию о возможном назначении в клуб.

"Я слышу настойчивые слухи, связывающие меня с большими клубами. Но я повторяю, что на данный момент у меня есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться временем с семьей", – написал Конте.

Конте не имеет сомнений в проекте "Наполи" или клубе как таком, все причины исключительно личные. Антонио нужно больше времени, чтобы отдохнуть от стресса связанной с работой.

Итальянский менеджер покинул "Тоттенхэм" в марте 2023-го. Это был последний клуб специалиста.

Ранее сообщалось, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с Конте, а Руди Гарсия на волоске от увольнения.

По теме
yellow-arrow
Малиновский потерял треть своей цены. Коваленко - четверть. Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А
yellow-arrow
Полузащитника Ювентуса и сборной Италии подозревают в нелегальных ставках
yellow-arrow
Адриен Рабьо: Золотой мяч должен получить Мбаппе или Холанд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Наполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде