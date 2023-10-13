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Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи. Хавбек Ювентуса страдает лудоманией - источник

Италия
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Фаджоли сообщил, что делал ставки на футбол

Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи. Хавбек Ювентуса страдает лудоманией - источник

Getty Images

UA-Футбол
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11 октября стало известно, что полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии находится под следствием по обвинению в нелегальных ставках. Представители полиции изучили его профили.

По данным Corriere della Sera, Фаджоли и его адвокаты подтвердили, что 22-летний итальянец делал ставки на футбольные матчи. Вместе с тем, они уверяют следователей, что игрок никогда не ставил на матчи команд, за которые выступал.

Адвокаты Фаджоли также сообщили, что футболист страдает лудоманией. Уже в юношеском возрасте он начал активно играть в покер.

Если причастность Фаджоли к нелегальным ставкам подтвердится, ему грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Сообщалось, что помимо игрока "Ювентуса", под подозрение об игре на ставках попали полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали и вингер "Астон Виллы" Николо Дзаньоло.

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В статье: Ювентус (Турин) Николо Фаджоли
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Источник:
corriere

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