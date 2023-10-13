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Рафаэль Леау – лучший игрок Серии А в сентябре
3+3 по системе гол+пас
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А назвала лучшего игрока чемпионата в сентябре. Им стал нападающий "Милана" Рафаэль Леау.
В сентябре Леау сыграл 5 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
Матчи Леау в сентябре:
- 30.09 "Лацио" (2:0) – 2 результативных передачи
- 27.09 "Кальяри" (3:1) – 22 минуты на поле.
- 23.09 "Верона" (1:0) – 1 гол.
- 16.09 "Интер" (1:5) – 1 гол.
- 01.09 "Рома" (2:1) – 1 гол.
В этом сезоне Леау сыграл в 10 поединках, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 миллионов евро.
AL ????@RafaeLeao7 è l’@EASPORTSFC Player of the Month di settembre ????#FC24 @easportsfcit— Lega Serie A (@SerieA) October 13, 2023
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