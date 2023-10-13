Рафаэль Леау – лучший игрок Серии А в сентябре

Серия А назвала лучшего игрока чемпионата в сентябре. Им стал нападающий "Милана" Рафаэль Леау.

В сентябре Леау сыграл 5 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Матчи Леау в сентябре:

30.09 "Лацио" (2:0) – 2 результативных передачи

27.09 "Кальяри" (3:1) – 22 минуты на поле.

23.09 "Верона" (1:0) – 1 гол.

16.09 "Интер" (1:5) – 1 гол.

01.09 "Рома" (2:1) – 1 гол.

В этом сезоне Леау сыграл в 10 поединках, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 миллионов евро.