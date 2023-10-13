  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рафаэль Леау – лучший игрок Серии А в сентябре
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Леау – лучший игрок Серии А в сентябре

Италия
(1 голосов)

3+3 по системе гол+пас

Рафаэль Леау – лучший игрок Серии А в сентябре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серия А назвала лучшего игрока чемпионата в сентябре. Им стал нападающий "Милана" Рафаэль Леау.

В сентябре Леау сыграл 5 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Матчи Леау в сентябре:

  • 30.09 "Лацио" (2:0) – 2 результативных передачи
  • 27.09 "Кальяри" (3:1) – 22 минуты на поле.
  • 23.09 "Верона" (1:0) – 1 гол.
  • 16.09 "Интер" (1:5) – 1 гол.
  • 01.09 "Рома" (2:1) – 1 гол.

В этом сезоне Леау сыграл в 10 поединках, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тонали и Дзаньоло чуть не плакали на допросе по делу о ставках. Игроки признались, что нелегально играли в азартные игры
yellow-arrow
Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи. Хавбек Ювентуса страдает лудоманией - источник
yellow-arrow
Тонали и Дзаньоло отправили домой из сборной. Их подозревают в ставках
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Милан Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде