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Моуриньо покинет Рому летом следующего года
Стороны не ведут переговоры о новом контракте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо покинет римский клуб по окончанию контракта, а именно, летом 2024 года.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Как отмечает источник, стороны не ведут переговоры о пролонгации договора.
Также предполагается, что когда Моуриньо станет свободным агентом, у него будут предложения из Саудовской Аравии, однако пока что неизвестно, согласится ли тренер податься на Восток.
Напомним, что португалец тренирует "Рому" с лета 2021 года. После 8 туров этого сезона Серии А команда идет на 10-м месте.
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