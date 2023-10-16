Моуриньо покинет Рому летом следующего года

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо покинет римский клуб по окончанию контракта, а именно, летом 2024 года.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как отмечает источник, стороны не ведут переговоры о пролонгации договора.

Также предполагается, что когда Моуриньо станет свободным агентом, у него будут предложения из Саудовской Аравии, однако пока что неизвестно, согласится ли тренер податься на Восток.

Напомним, что португалец тренирует "Рому" с лета 2021 года. После 8 туров этого сезона Серии А команда идет на 10-м месте.