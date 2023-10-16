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Моуриньо покинет Рому летом следующего года

Италия
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Стороны не ведут переговоры о новом контракте

Моуриньо покинет Рому летом следующего года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо покинет римский клуб по окончанию контракта, а именно, летом 2024 года.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как отмечает источник, стороны не ведут переговоры о пролонгации договора.

Также предполагается, что когда Моуриньо станет свободным агентом, у него будут предложения из Саудовской Аравии, однако пока что неизвестно, согласится ли тренер податься на Восток.

Напомним, что португалец тренирует "Рому" с лета 2021 года. После 8 туров этого сезона Серии А команда идет на 10-м месте.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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