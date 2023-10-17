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Директор Ювентус о трансферных неудачах: Мы стараемся допускать как можно меньше ошибок, но все равно их много
Директор Юве сравнил покупку футболистов с выбором девушки
Фото: "Ювентус"
Директор "Ювентуса" сравнил покупку футболистов с выбором девушки.
"Мы стараемся допускать как можно меньше ошибок, но все равно их много.
Поиск игрока можно сравнить с поиском девушки. Ты думаешь, что она та самая, приводишь ее домой и понимаешь, что она не умеет готовить, не убирает, не гладит одежду...
На очень много факторов надо обращать внимание, нужно понимать критерии, по которым можно сравнивать, понимать роли.
Ошибок много, но есть и успехи, и за них я благодарен", - сказал Кристиано Джунтоли.
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