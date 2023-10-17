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Официально: Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки и пройдет курс лечения от лудомании

Италия
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В деле поставлена точка

Официально: Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки и пройдет курс лечения от лудомании

Getty Images

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22-летний хавбек "Ювентуса" Николо Фаджоли официально дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках.

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) вынесла свой вердикт по делу – официально Фаджоли получил дисквалификацию на 12 месяцев, однако футболист пропустит только 7, так как признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился пройти шестимесячный курс лечения от лудомании.

Также хавбек заплатит штраф в размере 12 500 евро.

В случае, если Фаджоли нарушит соглашение с прокуратурой, та имеет право пересмотреть нынешний вердикт.

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В статье: Ювентус (Турин) Николо Фаджоли
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