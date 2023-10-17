Официально: Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев за ставки и пройдет курс лечения от лудомании

22-летний хавбек " Ювентуса " Николо Фаджоли официально дисквалифицирован на семь месяцев за игру на ставках.

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) вынесла свой вердикт по делу – официально Фаджоли получил дисквалификацию на 12 месяцев, однако футболист пропустит только 7, так как признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился пройти шестимесячный курс лечения от лудомании.

Также хавбек заплатит штраф в размере 12 500 евро.

В случае, если Фаджоли нарушит соглашение с прокуратурой, та имеет право пересмотреть нынешний вердикт.