Наполи минимум на месяц потерял лучшего бомбардира

Лидер " Наполи " Виктор Осимхен пропустит не менее четырех недель из-з травму, сообщает Sky Sport Italia.

"Наполи" провел медицинское обследование нигерийца после его возвращения из своей сборной и обнаружил у форварда травму задней поверхности правого бедра средней тяжести.

По прогнозам врачей, восстановление лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона займет от четырех до шести недель. Возвращение 24-летнего нигерийского форварда в игру ожидается во второй половине ноября, или даже в начале декабря.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Осимхена 6 голов и 1 ассист в 10 матчах за "Наполи" во всех турнирах, "Наполи" ж пока что идет на 5-м месте в турнирной таблице Серии.