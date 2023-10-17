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Наполи минимум на месяц потерял лучшего бомбардира

Италия
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Виктор Осимхен получил травму в расположении сборной Нигерии

Наполи минимум на месяц потерял лучшего бомбардира

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Лидер "Наполи" Виктор Осимхен пропустит не менее четырех недель из-з травму, сообщает Sky Sport Italia.

"Наполи" провел медицинское обследование нигерийца после его возвращения из своей сборной и обнаружил у форварда травму задней поверхности правого бедра средней тяжести.

По прогнозам врачей, восстановление лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона займет от четырех до шести недель. Возвращение 24-летнего нигерийского форварда в игру ожидается во второй половине ноября, или даже в начале декабря.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Осимхена 6 голов и 1 ассист в 10 матчах за "Наполи" во всех турнирах, "Наполи" ж пока что идет на 5-м месте в турнирной таблице Серии.

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В статье: Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Football Italia

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