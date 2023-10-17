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Наполи минимум на месяц потерял лучшего бомбардира
Виктор Осимхен получил травму в расположении сборной Нигерии
Фото: twitter.com/sscnapoli
Лидер "
"Наполи" провел медицинское обследование нигерийца после его возвращения из своей сборной и обнаружил у форварда травму задней поверхности правого бедра средней тяжести.
По прогнозам врачей, восстановление лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона займет от четырех до шести недель. Возвращение 24-летнего нигерийского форварда в игру ожидается во второй половине ноября, или даже в начале декабря.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Осимхена 6 голов и 1 ассист в 10 матчах за "Наполи" во всех турнирах, "Наполи" ж пока что идет на 5-м месте в турнирной таблице Серии.
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