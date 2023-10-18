Фаджоли должен около 3 млн евро нелегальным букмекерам. Игроку Ювентуса угрожали переломать ноги

Николо Фаджоли рассказал на допросе в прокуратуре Италии о долгах из-за нелегальных ставок на спорт.

"У меня накопились большие долги. Я был должен 110 тысяч евро одним нелегальным букмекерам, еще около 1,5 миллиона - другим, и до 1,3 миллиона - третьим.

Я задолжал 17 тысяч евро юридическому агентству и 31 тысячу нелегальному банку в провинции Комо. Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги.

Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги.

Они [партнеры по "Ювентусу"] ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у одноклубника 40 тысяч евро - сказал, что мне нужно купить часы, а мать заблокировала мой счет.

Раду Дрегушин одолжил мне 40 тысяч евро в октябре 2022-го. На эти деньги я купил в Милане часы Rolex, чтобы погасить долги.

Иногда нелегальные букмекеры сами забирали часы у ювелиров, иногда я доставлял их сам", - цитирует игрока "Ювентуса" La Gazzetta Dello Sport.