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Фаджоли должен около 3 млн евро нелегальным букмекерам. Игроку Ювентуса угрожали переломать ноги

Италия
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Фаджоли рассказал о долгах из-за нелегальных ставок

Фаджоли должен около 3 млн евро нелегальным букмекерам. Игроку Ювентуса угрожали переломать ноги

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Николо Фаджоли рассказал на допросе в прокуратуре Италии о долгах из-за нелегальных ставок на спорт.

"У меня накопились большие долги. Я был должен 110 тысяч евро одним нелегальным букмекерам, еще около 1,5 миллиона - другим, и до 1,3 миллиона - третьим.

Я задолжал 17 тысяч евро юридическому агентству и 31 тысячу нелегальному банку в провинции Комо. Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги.

Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги.

Они [партнеры по "Ювентусу"] ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у одноклубника 40 тысяч евро - сказал, что мне нужно купить часы, а мать заблокировала мой счет.

Раду Дрегушин одолжил мне 40 тысяч евро в октябре 2022-го. На эти деньги я купил в Милане часы Rolex, чтобы погасить долги.

Иногда нелегальные букмекеры сами забирали часы у ювелиров, иногда я доставлял их сам", - цитирует игрока "Ювентуса" La Gazzetta Dello Sport.

Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи на 7 месяцев и оштрафован на 12 500 евро.

Еще 5 месяцев дисквалификации решено заменить на обязательную терапию продолжительностью не менее 6 месяцев.

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В статье: Италия Ювентус (Турин) Николо Фаджоли
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Источник:
gazzetta

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