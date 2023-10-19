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20-летний нападающий Милана Эмиль Робак пропал без вести в Швеции

Италия
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Эмиль не давал о себе знать уже в течение 14 дней

20-летний нападающий Милана Эмиль Робак пропал без вести в Швеции

Milan

UA-Футбол
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Нападающий "Милана" Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский "Норрчепинг", пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 20-летний форвард не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители "Норрчепинга" и его семья не знают, что случилось с молодым футболистом. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель. Эмиль не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Сообщается, что спортивный директор "Норрчепинга" попытался связаться с Робаком, однако тот не вышел на связь. Сейчас в местных СМИ распространяются сообщения об исчезновении футболиста.

Робак находится в системе "Милана" с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.

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В статье: Милан
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Источник:
aftonbladet

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