20-летний нападающий Милана Эмиль Робак пропал без вести в Швеции

Нападающий "Милана" Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский "Норрчепинг", пропал без вести. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 20-летний форвард не давал о себе знать уже на протяжении 14 дней. Представители "Норрчепинга" и его семья не знают, что случилось с молодым футболистом. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель. Эмиль не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Сообщается, что спортивный директор "Норрчепинга" попытался связаться с Робаком, однако тот не вышел на связь. Сейчас в местных СМИ распространяются сообщения об исчезновении футболиста.

Робак находится в системе "Милана" с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.