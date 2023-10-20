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Чемпион мира Папу Гомес дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста
Недавно экс-игрок УПЛ подписал контракт с Монцой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира Папу Гомес был дисквалифицирован из-за использования допинга, об этом сообщает Relevo. Игрок сдал положительный допинг-тест в составе "Севильи" перед ЧМ-2022, и сейчас получил наказание в виде двухлетней дисквалификации.
По версии футболиста, он принял сироп одного из своих детей без предварительной консультации с врачами. Дисквалификация ставит под угрозу карьеру 35-летнего Гомеса, который может подать апелляцию. Именно поэтому Папу долго оставался без клуба после ухода из "Севильи", поскольку ни один клуб не хотел рисковать репутацией.
Аргентинец сейчас выступает за "Монцу", он успел принять участие лишь в двух октябрьских матчах. Также 35-летний полузащитник выступал за харьковский "Металлист" с 2013 по 2014 годы.
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