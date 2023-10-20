  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пропавший в Швеции нападающий Милана Эмиль Робак вернулся через две недели
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пропавший в Швеции нападающий Милана Эмиль Робак вернулся через две недели

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Форвард прибыл на базу Норчепинга

Пропавший в Швеции нападающий Милана Эмиль Робак вернулся через две недели

Milan

Новина українською

Арендованный у "Милана" форвард "Норчепинга" Эмиль Робак появился на тренировочной базе клуба, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Он не выходил на связь в течение двух недель.

Вчера, 19 октября он прибыл на базу клуба. У него состоялся разговор со спортивным директором клуба. Пока что не известно, почему Робак отсутствовал в течение двух недель и не выходил на связь с представителями клуба. "Россонери" поддерживали связь со шведским клубом и агентом игрока в течение последних нескольких дней.

Робак находится в системе "Милана" с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года. За это время принял участие лишь в трех матчах.

По теме
yellow-arrow
Чемпион мира Папу Гомес дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста
yellow-arrow
Гасперини: Левая нога Малиновского доставила Аталанте много удовольствия
yellow-arrow
Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazzetta.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде