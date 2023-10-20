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Пропавший в Швеции нападающий Милана Эмиль Робак вернулся через две недели
Форвард прибыл на базу Норчепинга
Milan
Арендованный у "Милана" форвард "Норчепинга" Эмиль Робак появился на тренировочной базе клуба, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Он не выходил на связь
Вчера, 19 октября он прибыл на базу клуба. У него состоялся разговор со спортивным директором клуба. Пока что не известно, почему Робак отсутствовал в течение двух недель и не выходил на связь с представителями клуба. "Россонери" поддерживали связь со шведским клубом и агентом игрока в течение последних нескольких дней.
Робак находится в системе "Милана" с 2020 года. Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года. За это время принял участие лишь в трех матчах.
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