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"В моей команде Леау был бы на скамье для запасных": легендарный тренер раскритикировал португальца
Проблема вингера – это игра в обороне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки раскритиковал португальского вингера "Милана" Рафаэля Леау.
“Со мной Леау был бы на скамейке запасных. Он бы ни играл. В футбол вы играете с 11 игроками, каждый должен бегать и занимать позицию в поле. Прежде чем подписать игрока, я бы посмотрел на человека. Если вы не родились с определенным темпераментом, его трудно приобрести”, - сказал Леау.
В этом сезоне Рафаэль забил три гола и отдал четыре ассиста в 10 матчах за "Милан". В общей сложности он провел на поле 739 минут.
Напомним, что Арриго Сакки тренировал "Милан" в 1987-91 и 1996-97 годах. Вместе с "россонери" он выиграл восемь трофеев, в том числе дважды – Кубок европейских чемпионов.
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