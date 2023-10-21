"В моей команде Леау был бы на скамье для запасных": легендарный тренер раскритикировал португальца

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки раскритиковал португальского вингера "Милана" Рафаэля Леау.

“Со мной Леау был бы на скамейке запасных. Он бы ни играл. В футбол вы играете с 11 игроками, каждый должен бегать и занимать позицию в поле. Прежде чем подписать игрока, я бы посмотрел на человека. Если вы не родились с определенным темпераментом, его трудно приобрести”, - сказал Леау.

В этом сезоне Рафаэль забил три гола и отдал четыре ассиста в 10 матчах за "Милан". В общей сложности он провел на поле 739 минут.

Напомним, что Арриго Сакки тренировал "Милан" в 1987-91 и 1996-97 годах. Вместе с "россонери" он выиграл восемь трофеев, в том числе дважды – Кубок европейских чемпионов.