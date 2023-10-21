Гендиректор Интера Беппе Марттона: Мы возьмем Скудетто

La Gazzetta dello Sport взяла интервью гендиректора "Интера" Беппе Марттона. На вопрос, кого он считает фаворитом в чемпионате Италии, Марттона выделил "Ювентус".

Также гендиректор считает, что "Интер" может снова дойти до финала Лиги чемпионов:

Я верю в еще один финал Лиги Чемпионов. Потому что, в отличие от Скудетто, где всегда побеждает сильнейший, Лига чемпионов – это что-то вроде велогонки Милан – Сан-Ремо: благоприятные обстоятельства тоже имеют значение.

На вопрос, почему "Интер" должен взять Скудетто, Марттона ответил: