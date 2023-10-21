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Гендиректор Интера Беппе Марттона: Мы возьмем Скудетто
Генеральный директор Беппе Марттона - об перспективах Интера
La Gazzetta dello Sport взяла интервью гендиректора "Интера" Беппе Марттона. На вопрос, кого он считает фаворитом в чемпионате Италии, Марттона выделил "Ювентус".
Также гендиректор считает, что "Интер" может снова дойти до финала Лиги чемпионов:
Я верю в еще один финал Лиги Чемпионов. Потому что, в отличие от Скудетто, где всегда побеждает сильнейший, Лига чемпионов – это что-то вроде велогонки Милан – Сан-Ремо: благоприятные обстоятельства тоже имеют значение.
На вопрос, почему "Интер" должен взять Скудетто, Марттона ответил:
Потому что мы чувствуем себя сильными и высоко ценим себя, что является результатом наших результатов в Европе в прошлом сезоне. И мы знаем, как сильно болельщики переживают за скудетто, которое принесет нам вторую звезду.
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