  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гендиректор Интера Беппе Марттона: Мы возьмем Скудетто
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Интера Беппе Марттона: Мы возьмем Скудетто

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Генеральный директор Беппе Марттона - об перспективах Интера

Гендиректор Интера Беппе Марттона: Мы возьмем Скудетто

UA-Футбол
Новина українською

La Gazzetta dello Sport взяла интервью гендиректора "Интера" Беппе Марттона. На вопрос, кого он считает фаворитом в чемпионате Италии, Марттона выделил "Ювентус".

Также гендиректор считает, что "Интер" может снова дойти до финала Лиги чемпионов:

Я верю в еще один финал Лиги Чемпионов. Потому что, в отличие от Скудетто, где всегда побеждает сильнейший, Лига чемпионов – это что-то вроде велогонки Милан – Сан-Ремо: благоприятные обстоятельства тоже имеют значение.

На вопрос, почему "Интер" должен взять Скудетто, Марттона ответил:

Потому что мы чувствуем себя сильными и высоко ценим себя, что является результатом наших результатов в Европе в прошлом сезоне. И мы знаем, как сильно болельщики переживают за скудетто, которое принесет нам вторую звезду.

По теме
yellow-arrow
"В моей команде Леау был бы на скамье для запасных": легендарный тренер раскритикировал португальца
yellow-arrow
Тен Хаг – об Онане: Шмейхель и де Хеа тоже начали в Манчестер Юнайтед плохо
yellow-arrow
Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Беппе Маротта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gazzetta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде