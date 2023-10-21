Милан – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура чемпионата Италии

UA-Футбол организует комментарий поединка 9-го тура Серии А между "Миланом" и "Ювентусом".

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Встреча 2-й и 3-й команд чемпионата Италии. "Интер" лидирует, но сыграл на матч больше, "Милан" в случае победы опередит "нерадзурри". Получится ли у подопечных Стефано Пиоли добыть три очка? Или же это "бьянконери" сократят отрыв от "россонери" всего до одного зачетного пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 22 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский