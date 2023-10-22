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Малиновский против бывших. Аталанта – Дженоа. Видеотрансляция матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Аталанта - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Малиновский против бывших. Аталанта – Дженоа. Видеотрансляция матча Серии А

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Интересный матч состоится в Серии А. Руслан Малиновский в составе "Дженоа" может сыграть против своей бывшей команды "Аталанты". Матч состоится в 17.15. Трансляция – на MEGOGO.

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22 жовтня. 19:00. Серія А. Дев'ятий тур

Бергамо. "Гевісс Стадіум"

"Аталанта" 19:00 "Дженоа"

Трансляция матча
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Трансляція матчу Аталанта - Дженоа
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