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Малиновский против бывших. Аталанта – Дженоа. Видеотрансляция матча Серии А
Аталанта - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Интересный матч состоится в Серии А. Руслан Малиновский в составе "Дженоа" может сыграть против своей бывшей команды "Аталанты". Матч состоится в 17.15. Трансляция – на MEGOGO.
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22 жовтня. 19:00. Серія А. Дев'ятий тур
Бергамо. "Гевісс Стадіум"
"Аталанта" 19:00 "Дженоа"
Трансляція матчу Аталанта - ДженоаСмотреть трансляцию
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