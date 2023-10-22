Малиновский против бывших. Аталанта – Дженоа. Видеотрансляция матча Серии А

Интересный матч состоится в Серии А. Руслан Малиновский в составе "Дженоа" может сыграть против своей бывшей команды "Аталанты". Матч состоится в 17.15. Трансляция – на MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

22 жовтня. 19:00. Серія А. Дев'ятий тур

Бергамо. "Гевісс Стадіум"