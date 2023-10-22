"Милан - сильнейшая команда Италии": Лофтус Чик высказался перед матчем с Ювентусом

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик перед матчем с "Ювентусом" дал комментарии для Gazzetta.

Лофтус-Чик и его товарищи по команде чувствуют, что "Милан" - сильнейшая команда Италии. Также английский полузащитник сказал, что хотел бы выиграть скудетто с "Миланом" и сделает все возможное, чтобы достичь этой цели вместе с командой.

Также Лофтус-Чик прокомментировал поражение от "Интера" 1:5. Он заявил, что бывают плохие дни, но нужно двигаться дальше. Он и команда сумели оставить этот матч позади, сейчас они смотрят только на наступающие матчи, а поражение они оставили позади.

Напомним, Лофтус-Чик присоединился к "Милану" в июне этого года, его контракт рассчитан до 2027 года.