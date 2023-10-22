Серия А. Рома в численном большинстве дожимает Монцу на 90-ой минуте

Серия А. Девятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Монца" 1:0

Гол: Эль-Шаарави 90

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ндика (Льоренте 73), Карсдорп (Залевски 73), Паредес, Бове (Эль-Шаарави 63), Ауар, Спинаццола (Кристенсен 79), Белотти (Азмун 63), Лукаку

"Монца": Ди Грегорио, Д'Амброзио, Мари, Кальдирола, П. Перейра (Биринделли 46), Гальярдини, Пессина, Кирьякопулос (Донати 85), Кольпани (Виньято 64), Мачин (Карбони 45+2), Коломбо (Мота 65)

Предупреждения: Кристанте 70, Манчини 78 - Д'Амброзио 23, Гальярдини 90+6

Удаление: Д'Амброзио 41 (вторая желтая)

Римские команды начали сезон в лиге ужасно, но постепенно начали вылезать. Вчера "Лацио" начал серию побед, сегодня "Рома" ее продолжила до трех. На этот раз получилось невероятно сложно, невероятно драматично. "Монца" месяц назад как раз не проиграла в Риме "Лацио" и играла лучше него, в целом сейчас приехала в столицу с пятью матчами подряд без поражений и играла более чем прилично. Пришлось ждать 90-ой минуты.

В первые 30-35 минут команды играли без ворот. Часто - и без желания их искать. Ускорения мы видели от обеих, но они завершались уже на подходе к штрафной площадке соперника. Мячом 57 процентов времени владели гости, и в целом они выглядели лучше, интереснее комбинировали.

На 37-ой минуте игра началась. Фланговую контратаку завершил Ауар ударом головой в упор. Ди Грегорио блестяще выцарапал мяч с линии ворот. Вскоре Д"Амброзио получил вторую желтую карточку за банальный фол на Белотти, который не факт, что тянул на желтую. В четвертый раз в сезоне во всех турнирах "Рома" осталась в численном большинстве. Белотти еще и вскоре замкнул навес. Ди Грегорио вытащил с линии ворот ногой.

Во втором тайме ожидался штурм ворот Ди Грегорио, но на самом деле такого ощущения не было. Слабость "Ромы" в позиционной атаке проявилась в который раз. Она создала момент лишь на 72-ой минуте, когда Азмун оставил Лукаку в центре штрафной, но тот попал в стойку. До этого же и немного после этого как раз "Монца" устроила серию опасных интересных контратак, выглядя свежее и интереснее соперника.

Подвели ее слишком поспешные и не очень точные удары издали. Патрисиу отбил два мощных, взял один. После розыгрыша углового Мари из штрафной также не попал. А в концовке наконец-то и "Рома" проснулась. Лукаку столкнулся с защитником, Азмун подхватил и попал в стойку. Навес, рикошеты от игроков обеих команд, попытки ударов, вышедший на замену вместо опорника атакер Эль-Шаарави подхватывает слета и забивает.

Донати еще успел закрутить в угол - Патрисиу вытащил. Матч продолжался 101 минуту, Ди Грегорио приходил на угловой. Жозе Моуриньо показал оскорбительный жест тренеру соперников Раффаэле Палладино и был удален. Вспомнились стычки между этими командами в предыдущем очном матче в мае, когда Моура также удалили. Но на этот раз, в отличие от той ничьей, его команда победила. И вышла на шестое место.