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Моуриньо удалили в конце матча с Монцой: он изобразил плач, передразнивая игрока соперника

Италия
(1 голосов)

Жозе Моуриньо удалили за вызывающий жест в адрес игрока Монцы

Моуриньо удалили в конце матча с Монцой: он изобразил плач, передразнивая игрока соперника

скриншот трансляции

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Ромы" Жозе Моуриньо получил красную карточку на 101-й минуте матча Серии А с "Монцой" (1:0).

В конце встречи хавбек "Монцы" Маттео Пессина пожаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч. Увидев это, португальский тренер передразнил игрока соперника, изобразив плач. За это арбитр Джованни Айрольди удалил Жозе.

Моуриньо из-за удаления пропустит матч "Ромы" с "Интером", который состоится 29 октября.

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В статье: Жозе Моуриньо
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scorpius (Ck)
22.10.2023 в 17:38
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