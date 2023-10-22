Серия А. Аталанта - Дженоа 2:0. Малиновский добавил в атаке, но вновь без голов

Серия А. Девятый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Лукман 68, Эдерсон 90+6

": Карнезекки, Толой, Скальвини, Джимсити, Дзаппакоста (Хатебур 90), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Колашинац 89), Де Кетеларе (Миранчук 46), Лукман (Пашалич 79), Скамакка (Муриэль 79)

": Леали, Драгушин, Бани, Васкес, Сабелли (Фини 87), Торсби (Гальдамес 83), Френдруп, Хапс, Малиновский (Пушкаш 83), Гудмундссон, Экубан (Вольяччо 90+3)

: Лукман 42, Хатебур 86, Дзаппакоста 90 - Гудмундссон 56, Бани 90+6

Джан Пьеро Гасперини против "Дженоа", где провел две успешные каденции и до сих пор обожаем. Настолько связан, что на неделе даже свидетельствовал в суде о старом деле угроз ультрас в адрес руководства клуба. Еще и тогда у него играл нынешний главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино. Ну и Руслан Малиновский впервые после ухода против "Аталанты" и Гасперини. Пикантность этого матча зашкаливала.

"Аталанта" не выиграла два предыдущих матча лиги, пусть и у "Ювентуса" и "Лацио". Она слишком склоняется к дому (четыре победы и ничья в сезоне до отчетного матча во всех турнирах), в гостях же гораздо хуже. Поэтому сегодня ей нужно было защищать дом против новичка. А этот новичок до отчетного матча встречался с пятью грандами. И набрал против них семь очков, проиграв лишь два матча. Хотел поддержать реноме.

Началось все очень резво. Скамакка закрутил с 18-ти метров. Малиновский пробил штрафной низом с 25-ти. Но вратари справлялись, причем удар Руслана пошел в центр и не очень сильно. Затем же "Дженоа" отошла в оборону, тайм завершила с 35-ю процентами владения мячом. Но перекрывала спокойно. Разве что пару прорывов Лукмана слева мешали. Тогда вратарь Леали отбил удар с острого угла и мощный Де Роона издали.

Второй тайм уже был более открытым. Оборона "Дженоа" работала хуже, зато атака - лучше. Скамакка замыкал прострел пяткой - Леали вытащил сложный удар. Скальвини головой попал в стойку. Лукман чуть не вышел на вратаря - отчаянный подкат Драгушина спас. Пробивал под острым углом - Леали отбил. В ответ Карнезекки пришлось отбить удар головой Бани с углового. Но забила первой все же "Аталанта".

Прошел пас вразрез как раз через зону Малиновского. Скамакка из правой части штрафной прострелил, Лукман в падении замкнул. Правда, арбитр усмотрел его игру рукой. Но после просмотра видео гол засчитал. Руки там и вправду не было.

"Дженоа" пыталась отыграться. Чаще стала оказываться возле штрафной соперника. Малиновский (неточно) и Гудмундссон пробивали издали. Последний даже задел стойку. Но лишь в добавленное время создала супермомент. Форвард Пушкаш, заменивший Малиновского, вышел один-на-один, и Карнезекки спас. А затем Пашалич и Эдерсон разыграли контратаку после перехвата в центре поля.

С календарем "Дженоа" явно не повезло, ведь соперниками в двух последних турах были "Милан" и "Аталанта", а в целом в первых девяти, кроме них, "Фиорентина", "Лацио", "Рома", "Наполи". И она боролась. С миланцами и бергамцами также. Но получила 0:1 и 0:2 в двух последних матчах и ныне в четырех очках над зоной вылета. А "Аталанта" подтверждает домашнюю силу и остается на шестом месте.

Малиновский играл левого из трех опорников в схеме 3-5-2. Как и в двух предыдущих матчах, чаще всего находился глубоко в обороне, ближе к своим защитникам, помогая им разыгрывать. Очень активно боролся и прикрывал свой фланг. На момент замены на 83-ей минуте был вторым на поле по попыткам отбора мяча - пять, из них четыре успешные. Также делил первое место на поле по ударам с четырьмя.

Три из первых пяти ударов своей команды нанес он. Два штрафных и розыгрыш штрафного издали. Низом по центру, неточно и в защитника. Навесил штрафной во втором тайме. Драгушин ударом головой был близок. В первом тайме Руслан был лучшим в команде и вторым на поле по точности передач - 94.7 процента, а на момент замены - вторым в команде с 85.7 и третьим в команде по касаниям мяча - 53.