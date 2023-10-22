Серия А. Милан - Ювентус 0:1. Дежа-вю предыдущего десятилетия

Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 0:1

Гол: Локателли 63

"Милан": Миранте, Калабрия (Кьер 79), Тиав, Томори, Флоренци, Адли (Крунич 60), Муса, Рейндерс (Ромеро 79), Пулишич (Калулу 43), Жиру (Йович 60), Леау

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Хюйсен 78), Бремер, Ругани, Веа (Миретти 84), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Камбиазо 56), Кен (Влахович 56), Милик (Кьеза 78)

Предупреждения: Рейндерс 61 - Веа 52, МакКенни 67, Гатти 71, Локателли 72

Удаление: Тиав 40 (прямая красная)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В предыдущем сезоне "Милан" дважды победил "Ювентус" в лиге (2:0 и 1:0). Причем дома по игре разгромил его. В целом в пяти предыдущих матчах ему не проигрывал, в четырех из них не пропуская. Впрочем, сегодняшний матч слишком напомнил более давнее прошлое. Предыдущее десятилетие, когда "Милан" надрывался, но не забивал, пропускал и проигрывал, жалуясь на судейство. Причем часто пропускал в середине второго тайма.

Тогда он проиграл "Юве" 13 матчей из 14-ти, выиграв лишь в 2016-ом году благодаря дальнему удару своего воспитанника Мануэля Локателли. Сегодня воспитанник забил за другую сторону.

Обе команды подходили к матчу с кадровыми потерями. "Ювентус" - центральных защитников Данило и Алекса Сандро. Также форварды Влахович и Кьеза в плохой физической форме, Фаджоли и Погба дисквалифицированы надолго. "Милану" же и вовсе пришлось играть с третьим вратарем 40-летним Миранте, не игравшем в "старте" в официальном матче с апреля 2021-го года, а также без Тео Эрнандеса и Лофтуса-Чика.

В итоге подвел не вратарь. А замена Эрнандеса Флоренци. Правый защитник по главному амплуа оставлял дыры на левом фланге. Подвел игрок стартового состава коллега Лофтуса-Чика по амплуа Крунич, вернувшийся после месяца травмы. Он очень поздно подставил ногу под удар с 35-ти метров. Получился огромный рикошет и гол с первого удара в створ ворот Миранте. Ну и подвел игрок стартового состава Тиав.

В целом до удаления игра была быстрой, команды старались прорваться. Большей частью на флангах. Давление нередко казалось серьезным. Но подводила банальность забросов "Милана" в штрафную и недостаток игроков там. Однажды прошел пас Леау на Жиру, и Оливье пробивал с угла вратарской в дальний угол. Щенсны блестяще вытащил. А "Ювентус" подводило последнее решение в контратаках. Оно всегда было неправильным.

На сороковой минуте Кен в который раз прорвался вперед в контратаку и в который раз по левому флангу соперника. Флоренци вновь не успел, Тиав бросился прикрывать, схватил Мойзе, даже не пытаясь достать мяч, завалил и получил прямую красную карточку. Дело происходило практически на фланге, но путь к воротам был свободным, потому удаление можно понять. А после этого Кен еще и с трех метров замкнул "кросс" неточно.

Впрочем, второй тайм "Милан" даже вдесятером начал активнее соперника. Довольно удобно чувствовал себя в центре поля. Леау пытался прорываться слева. Но вот ударов не было совершенно. Один за весь тайм. А "Ювентус" постепенно выравнял игру и нашел тот удар Локателли. После чего вновь позволил "Милану" атаковать, но не пробивать. Ожидая, пока десять игроков хозяев не устанут.

Устали они после 80-ой минуты. И тогда Миранте вытащил крученый удар Влаховича, спас от удара Камбиазо и добивания Влаховича в упор. Правда, успокоиться Массимилиано Аллегри не желал. Наоборот - в трех разных эпизодах сдер с себя пиджак и галстук, ударил ногой по скамье запасных и убежал в раздевалку еще до финального свистка. Но ведь убежал с победой.

"Ювентус" не пропускал в четырех своих последних матчах лиги. Забил в них лишь четыре мяча, но этого хватило для десяти очков и сокращения отставания от "Милана" до одного. Отставание от лидера "Интера" также невелико - два. Аллегри может огрызаться сколько угодно и отрицать борьбу своей команды за Скудетто, но без ноши Еврокубков и с такой серией классических унылых побед в своем стиле он точно претендент.

А "Милан"? Он влетел "Интеру", проиграл дома "Юве". Все трое его опорников играли против "бьянконери" с первых минут впервые в карьере. Его первый вратарь и два главных центральных защитника уже получали красные карточки в этом сезоне. Ему не хватает опыта и собранности. Его скамья запасных была революционно обновлена летом, но по-прежнему помогает недостаточно. Он должен беспокоиться.