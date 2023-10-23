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Малиновский не помог. Аталанта – Дженоа 2:0. Обзор матча и видео голов
Аталанта - Дженоа ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Принципиальным был матч для Руслана Малиновского – он сыграл против своей бывшей команды. И сыграл действительно неплохо – был одним из лучших в своей команде. Проблема в том, что общего уровня "Дженоа" не хватило для конкуренции с "Аталантой". Поражение 0:2.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Серия А. Девятый тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Дженоа" 2:0
Голы: Лукман 68, Эдерсон 90+6
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