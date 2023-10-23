Малиновский не помог. Аталанта – Дженоа 2:0. Обзор матча и видео голов

Принципиальным был матч для Руслана Малиновского – он сыграл против своей бывшей команды. И сыграл действительно неплохо – был одним из лучших в своей команде. Проблема в том, что общего уровня "Дженоа" не хватило для конкуренции с "Аталантой". Поражение 0:2.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Серия А. Девятый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Дженоа" 2:0

Голы: Лукман 68, Эдерсон 90+6