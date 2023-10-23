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А Коваленко будет? Фиорентина - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Фиорентина - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

А Коваленко будет? Фиорентина - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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В Серии А не все матчи тура прошли на выходных. Некоторые вынесены на понедельник. Один из них – с участием финалиста последнего розыгрыша Лиги конференций. В соперниках у "Фиорентины" будет "Эмполи" нашего Виктора Коваленко. Сыграет ли украинец?

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Матч чемпионата Италии состоится в понедельник, 23-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Серия А

"Фиорентина" 21:45 "Эмполи"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Фіорентина - Емполі
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