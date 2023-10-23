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Мануэль Локателли: Невероятно забить в тот же день 7 лет спустя в матче Ювентуса и Милана, но в другой форме
Полузащитник Ювентуса прокомментировал победу над бывшей командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли прокомментировал победу над "Миланом" (1:0) в Серии А.
"Этот гол пришел в голову еще до игры, не говоря уже о том, когда мне удалось забить.
Это действительно была судьба, невероятно забить в тот же день, 7 лет спустя, в матче тех же команд, но теперь я в другой форме. Знал, что это та же дата, мы обсуждали это с моей семьей, посвящаю это им.
Рабйо сказал мне перед матчем, что на этот раз я забью в правильные ворота", - сказал Локателли для DAZN.
22 октября 2016 года Локателли забил за "Милан" победный гол в матче с "Ювентусом" (1:0). Спустя 7 лет в тот же день он забитым мячом принес победу уже "Ювентусу" в игре с "Миланом".
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