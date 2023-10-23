Мануэль Локателли: Невероятно забить в тот же день 7 лет спустя в матче Ювентуса и Милана, но в другой форме

Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли прокомментировал победу над "Миланом" (1:0) в Серии А.

"Этот гол пришел в голову еще до игры, не говоря уже о том, когда мне удалось забить.

Это действительно была судьба, невероятно забить в тот же день, 7 лет спустя, в матче тех же команд, но теперь я в другой форме. Знал, что это та же дата, мы обсуждали это с моей семьей, посвящаю это им.

Рабйо сказал мне перед матчем, что на этот раз я забью в правильные ворота", - сказал Локателли для DAZN.