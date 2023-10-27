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Убытки Интера за сезон - 85 млн евро. Клуб исключает возможность санкций

Италия
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Интер смог сократить убытки на 55 миллионов евро

Убытки Интера за сезон - 85 млн евро. Клуб исключает возможность санкций

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" представил финансовый отчет за сезон-2022/23.

По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2023 года, миланский клуб смог сократить убытки на 55 миллионов евро - со 140 до 85 млн.

Доход "Интера" без учета трансферов футболистов вырос на 60 миллионов и составил 425 млн. Доход в дни проведения матчей составил рекордные для клуба 80 млн евро.

Операционные расходы сократились с 528 млн евро до 465,5 млн. Мажоритарный акционер клуба выделил дополнительно 51 млн евро, рекапитализация - 86 млн.

"Нерадзурри" подчеркнули, что соглашение с УЕФА выполняется, поэтому клуб исключает возможность санкций.

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