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Милан не собирается увольнять Пиоли - в клубе доверяют тренеру
Несмотря на неудачи в ЛЧ, доверие к тренеру остается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в клубе продолжают доверять тренеру, несмотря на поражение 0:3 от "ПСЖ" в Лиге чемпионов.
Напомним, в ЛЧ "Милан" идет на последнем месте в группе, набрав 2 очка после трех туров. В Серии А дела у команды не так плохи – "россонери" идут на 2-м месте в турнирной таблицы.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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