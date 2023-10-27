Милан не собирается увольнять Пиоли - в клубе доверяют тренеру

" Милан " не собирается увольнять главного тренера команды Стефано Пиоли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в клубе продолжают доверять тренеру, несмотря на поражение 0:3 от "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Напомним, в ЛЧ "Милан" идет на последнем месте в группе, набрав 2 очка после трех туров. В Серии А дела у команды не так плохи – "россонери" идут на 2-м месте в турнирной таблицы.