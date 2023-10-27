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Дженоа – Салернитана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Дженоас - Салернитана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч привлекает внимание персоной Руслана Малиновского. Если он появится на поле – просмотр обязателен.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч чемпионата Италии состоится в пятницу, 27-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Серия А
"Дженоа 22:00 "Салернитана"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Дженоа - СалернітанаСмотреть трансляцию
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