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Дженоа – Салернитана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
(1 голосов)

Дженоас - Салернитана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Дженоа – Салернитана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч привлекает внимание персоной Руслана Малиновского. Если он появится на поле – просмотр обязателен.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч чемпионата Италии состоится в пятницу, 27-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Серия А

"Дженоа 22:00 "Салернитана"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Дженоа - Салернітана
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