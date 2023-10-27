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Осимхен может покинуть Наполи. Среди претендентов - Ливерпуль и Челси

Италия
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У клуба и игрока много противоречий по новому контракту

Осимхен может покинуть Наполи. Среди претендентов - Ливерпуль и Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры о продлении контракта форварда "Наполи" Виктором Осимхеном с клубом могут привести к тому, что он покинет клуб следующим летом.

Как сообщает Сalciomercato, нигериец хочет увеличить свою зарплату с 4,5 до 9 миллионов евро, .

При этом агент игрока хочет снизить сумму отступных за игрока, в то время как президент клуба Де Лаурентис наоборот увеличить до 200 млн.

Отмечается, что на данный момент стороны далеки от консенсуса, что может привести к тому, что летом игрок покинет клуб.

На Осимхена есть претенденты в АПЛ – "Челси" и "Ливерпуль", и именно "красные" делают более решительные шаги подписанию игрока и уже установил прямые контакты с окружением футболиста.

Отметим, что в этом сезоне на счету Осимхена 6 голов и 1 результативная передача в 10 матчах. Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Calciomercato

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