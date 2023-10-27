Серия А. Ассист Малиновского и очень важная победа Дженоа

Серия А. Десятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Гудмундссон 35

Альберто Джилардино против Филиппо Индзаги. Партнёры по легендарному "Милану" позапрошлого десятилетия. Оба высказывались друг о друге очень тепло и рады встрече. Мало кто думал, что они станут успешными тренерами. Да ещё и нельзя сказать, что успешные. Джила первый сезон в Серии А, Пиппо в этом дивизионе не был два года, а в "Салернитану" пришёл лишь две недели тому с целью вытащить её из зоны вылета.

В своем первом матче Индзаги еле спас домашнюю ничью против "Кальяри", который также в зоне вылета. Во втором проиграл команде, которая начинала матч лишь в двух очках над ней. Неприятная динамика.

Джилардино сегодня прервал такую. Его команда получала немало комплиментов, жестокий календарь в первых девяти турах устроил ей шесть матчей против участников Еврокубков. В которых удалось набрать семь очков. Но в целом очков не хватало. В десятом туре она впервые в сезоне играла дома не против участника Еврокубков. Потому была обязана доказать, что умеет играть и против обыкновенных команд.

Первый тайм остался абсолютно за ней. 7:2 по ударам по воротам, 66:34 по владению мячом. Да, ударов не так много. Но шансов забить более чем достаточно. С угловых в дебюте Очоа вытащил удар головой Драгушина, такой же Баделя отбила стойка. С игры Ретеги из левой части штрафной попал в стойку, Гудмундссон прошёл защитника и чётко пробил низом метров с 20-ти, Сабелли не пробил Очоа.

Во втором тайме уже полностью доминировала "Салернитана". Даже почти догнала соперника по общематчевым показателям владения мячом и ударов по воротам. На 59-ой минуте Джилардино решил выполнить двойную замену, в частности, снять с игры Руслана Малиновского и выпустить вместо него чистого опорника, что игру не изменило. Но в целом гости во втором тайме создали гораздо меньше, чем хозяева в первом.

Создали лишь в концовке, когда Мадзокки головой попал в перекладину, а Диа смазал с трех метров. "Дженоа", пропустившая в шести из семи предыдущих матчей после 80-ой минуты, была близка к такой участи и сейчас, но в итоге избежала её.

Возвращение Баделя после травмы передвинуло Малиновского ближе к атаке. Теперь он уже не играл последнего опорника почти на одной линии с защитниками. И все же и в этом матче почти всегда находился в глубине, в центре поля. В первом тайме он обеспечивал преимущество "Дженоа". В том числе ассистом, ведь именно он из центрального круга отдал пас вперёд Гудмундссону. А вот в начале второго выпал из игры.

На момент ухода он был третьим в команде по касаниям мяча, но лишь шестым по передачам. Седьмым по проценту точности пасов - 76.7. Как и в предыдущих матчах, тяжело работал в обороне. Три попытки отбора, три блока, два выбитых мяча. Получил жёлтую карточку. По воротам не бил, но отличился своим первым ассистом за генуэзскую команду.