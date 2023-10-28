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Серия А. Болонья упускает шанс прорваться в Топ-5

Италия
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Она и "Сассуоло" на самом деле остаются середняками

Серия А. Болонья упускает шанс прорваться в Топ-5

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. Десятый тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Болонья" 1:1

Голы: Болока 44 - Зиркзее 3

"Болонья" и "Сассуоло" всегда играют в красивый футбол и больно кусают грандов. И всегда сразу же после этого теряют очки против команд своего калибра и ниже и на самом деле остаются середняками. "Нероверди" после побед над "Интером" и "Ювентусом" вместе с этой ничьей набрали два очка в четырех матчах. "Россоблу" играли вничью не только с "Интером", "Наполи" и "Юве", но и "Монцей", "Вероной" и вот сейчас.

Матч даже разочаровал в плане красоты и скорости. Мы ожидали от этих команд большего. Слишком долго они играли будто без ворот. "Сассуоло" несколько раз в первом тайме неплохо пробивал с 17-20 метров, одним таким ударом опорник Болока (низом, хлестко) забил в дальний угол в раздевалку. Но это был лишь ответ на длинный заброс, сон защитника и финт Зиркзее мимо вратаря.

Во втором тайме команды проснулись лишь после 65-ой минуты. Орсолини прорвался к вратарю хозяев Консильи и пробросил мимо него. Защитник Тольян успел вытащить с линии ворот. Также Берарди закручивал, Вольпато пробивал с очень опасным рикошетом. Оба удара из-за пределов штрафной и оба вытащил вратарь гостей Скорупски. А Консильи отбил коварный штрафной Зиркзее.

"Болонья" упустила шанс прорваться в Топ-5. "Сассуоло" - в Топ-10.

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В статье: Болонья Серия А Сассуоло
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