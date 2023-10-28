Интер – Рома: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

29 октября в 10-м туре Серии А миланский "Интер" дома будет играть против римской "Ромы".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.